Как дебют российской группы Horja попал в топ iTunes?

Как панк-рок, с которого вы начинали, превратился за время пути в электро-фолк и дрим-поп?

Панк-рок все-таки для молодых, а нам уже не по двадцать лет. Мы выросли, набрались опыта и, конечно, со временем захотели делать что-то профессиональное и качественное.

Ваш новый альбом Male Defect именно о том, о чем мы подумали?

Он о том, что хоть миром и правят мужчины, они не идеальны. Я как девушка в компании парней могу точно об этом сказать. И хотя говорят, что женщины эмоционально слабее и в чем-то отстают от мужчин, я считаю, что у нас тоже есть шанс быть правыми, и в какой-то степени доказываю это в своем маленьком кругу. И кроме того, Male Defect классно звучит, и когда я придумала это, то сразу же решила: все, оставляем. Вот как было. (Смеется.)

Как вас приняли на гастролях в Европе?

Это был спонтанный тур. Нам поступило предложение, мы быстро собрались и поехали. Выступали в Великобритании, Германии, Франции. Конечно, публика там совершенно другая. Я не хочу жаловаться, но все же здесь есть слушатели, которые только и ждут, когда ты накосячишь, а там слушатель более лояльный. Люди просто наслаждаются музыкой, не придираясь, и не ищут ошибки, которые, безусловно, всегда есть.

Какие группы или музыкальные проекты вам близки?

Мне нравится дуэт Knife, это проект Карин Дрейер Андерссон, которая сильно на меня повлияла. Из мейнстрима, наверно, Sia. У нее простые аранжировки, простой текст, тем не менее все вместе звучит очень круто.