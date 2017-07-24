Вокалистка дэнс-поп-группы Horja Карина Юнусова на пару с музыкантом Давидом Оганьяном выпустила дебютный мини-альбом Male Defect и стала «Новым артистом месяца» по версии Apple Music.
Как дебют российской группы Horja попал в топ iTunes?
Как панк-рок, с которого вы начинали, превратился за время пути в электро-фолк и дрим-поп?
Панк-рок все-таки для молодых, а нам уже не по двадцать лет. Мы выросли, набрались опыта и, конечно, со временем захотели делать что-то профессиональное и качественное.
Ваш новый альбом Male Defect именно о том, о чем мы подумали?
Он о том, что хоть миром и правят мужчины, они не идеальны. Я как девушка в компании парней могу точно об этом сказать. И хотя говорят, что женщины эмоционально слабее и в чем-то отстают от мужчин, я считаю, что у нас тоже есть шанс быть правыми, и в какой-то степени доказываю это в своем маленьком кругу. И кроме того, Male Defect классно звучит, и когда я придумала это, то сразу же решила: все, оставляем. Вот как было. (Смеется.)
Как вас приняли на гастролях в Европе?
Это был спонтанный тур. Нам поступило предложение, мы быстро собрались и поехали. Выступали в Великобритании, Германии, Франции. Конечно, публика там совершенно другая. Я не хочу жаловаться, но все же здесь есть слушатели, которые только и ждут, когда ты накосячишь, а там слушатель более лояльный. Люди просто наслаждаются музыкой, не придираясь, и не ищут ошибки, которые, безусловно, всегда есть.
Какие группы или музыкальные проекты вам близки?
Мне нравится дуэт Knife, это проект Карин Дрейер Андерссон, которая сильно на меня повлияла. Из мейнстрима, наверно, Sia. У нее простые аранжировки, простой текст, тем не менее все вместе звучит очень круто.
Вы не раз говорили, что любите северную природу, а жить переехали в Сочи.
Я родилась в Новом Уренгое, поэтому все, что касается зимы и холодов, — прямо мое. А в Сочи первый раз я приехала в преддверии Олимпиады, просто отдохнуть с друзьями. В то время я еще училась в университете, но после окончания перебралась сюда. И хотя мне не хватает холодов, жить здесь гораздо лучше. Море мне не надоедает, по утрам люблю прогуляться по побережью с кофе. А на Красной Поляне я катаюсь на сноуборде — если подняться повыше, то там не так людно и шумно, все в снегу и очень красиво.
Хорошо стоите на доске?
Со спортом я по-прежнему на вы, иногда, конечно, занимаюсь в зале, но утренние пробежки так и не стали ритуалом. Все время отнимает любимая работа. И даже когда выпадает минута и можно ничего не делать, допустим, я смотрю сериал, все равно думаю: вот это классный саундтрек, и начинается. Ищу, кто его написал, и пока не найду — остановиться невозможно. Сейчас уже я и музыку слушаю иначе, раскладываю трек на составляющие, ищу какие-то «фишки». Мне и раньше нравилось анализировать композиции, но прежде это было все-таки на любительском уровне, а сейчас переросло в профессию. Отдыхать мне сложно, ведь когда работа доставляет удовольствие, остановиться бывает чрезвычайно трудно.
С чего начинается ваш день?
Я захожу на YouTube, потом на Apple Music и смотрю, что нового. Особенно интересно, кто из российских музыкантов что выпустил. Ты должен постоянно быть в материале: что модно, а что устарело, чего лучше не делать — и наоборот. Тут главная опасность — залипнуть в соцсетях, ищешь, бывает, видео или песню, и волей-неволей заходишь и в «Фейсбук», и в «ВКонтакте».
При всей мелодичности ваших песен тексты не назовешь самыми веселыми и оптимистичными.
Люди говорят, что у меня легкий характер, но, на самом деле, меня очень легко расстроить. И если это происходит, то я включаю грустную музыку, думаю о том, что все плохо, чтобы, грубо говоря, добить себя. И вот мне нужно полностью пережить боль в таком состоянии, чтобы снова почувствовать себя нормально. Не думаю, что это оптимистично звучит. Но если говорить об отношении к жизни, то, конечно, я стараюсь искать в людях и во всем остальном только лучшее.
Текст: Марина Бакиева
Фото: Геннадий Шпунтов
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