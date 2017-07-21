Клип Linkin Park, опубликованный в день смерти вокалиста, собрал больше 6 млн просмотров

В ночь на 21 июля стало известно, что Беннингтон ушел из жизни в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Беннингтон был большим другом бывшего фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Корнелл умер 18 мая.

По материалам «Фонтанки».