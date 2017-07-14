Фоторепортаж: концерт Depeche Mode в Петербурге

Минувшим вечером в рамках мирового турне в поддержку альбома Spirit в Петербурге дали концерт Depeche Mode (о том, как музыканты провели время в городе читайте тут). Многотысячная толпа встретила легендарных британцев на площадке СКК. Несмотря на всеобщее ликование, было несколько моментов, которые омрачили музыкальный праздник — в комментариях в сети фанаты жаловались на слишком большое количество людей в фанзоне и на танцполе (из-за вероятной продажи лишних билетов) и чрезмерную духоту в концертном зале. Фотографии с концерта — в нашей Instagram-подборке.

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