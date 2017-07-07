Как провести вторую половину лета: лучшие фестивали мира

Близится середина лета, однако это не повод унывать: лучше прямо сейчас запланировать поездку на масштабное событие, которая запомнится надолго. Мы выбрали самые яркие фестивали середины июля и августа: от концертов рок-звезд до смотров главных театральных тенденций.

 

Авиньонский театральный фестиваль


Старейший театральный фестиваль Европы основал выдающийся режиссер Жан Вилар в 1947 году. И до сегодняшнего дня он остается одним из самых интересных и значимых смотров последних тенденций театрального искусства. Спектакли здесь проходят под открытым небом на площадях, а главным зрительным залом служит двор Папского дворца. Часто здесь можно увидеть премьеры, экспериментальные и неожиданные постановки.


6 — 26 июля
Авиньон, Франция

 

Ридду Ридду


Среди прекрасных фьордов Северной Норвегии на этом этно-фестивале чествуют разнообразие культур. Представители разных стран представляют свое наследие: музыку и прикладное искусство. Здесь выступают лучшие world music группы, проводятся семинары и мастер-классы, а на ярмарке можно купить редкие традиционные блюда и продукты со всего света.


12 – 16 июля
Манндален, Норвегия

 

Pukkelpop


Крупный бельгийский музыкальный фестиваль в этом году приглянется ценителями современной гитарной музыки: здесь нет откровенно стадионных групп, зато много имен, которые больше нигде не встретишь. Из тяжелой артиллерии в лайн-апе: вернувшиеся с новым отличным альбомом The XX, великие пост-панки Interpol, не стареющая (и не устаревающая) PJ Harvey и безумный принц инди-рока Мак Демарко. Еще из интересного: Тай Сигалл, Car Seat Headrest, Elbow, The Flaming Lips, BadBadNotGood, Chance the Rapper, Джейк Багг, Mumford & Sons, Омар Сулейман, Самфа.


16–19 июля
Киуит, Бельгия

 

Lollapalooza Paris


Один из главных фестивалей мира шагает по планете: в этом году он впервые пройдет в Париже. По такому случаю здесь дадут единственный заявленный в Европе концерт хип-хоп короли The Roots. В остальном лайн-ап неплох, но не более того: The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Лана Дель Рей, The Hives, LP, London Grammar, Pixies, Alt-J, Лиам Галлахер и Editors.


22–23 июля
Париж, Франция

 

Венецианская биеннале


Главный европейский смотр современного искусства, проходящий в этом году под лозунгом Viva arte viva («Да здравствует живое искусство!»), стартовал в мае, а закончится только в ноябре. Помимо непосредственно выставок, он включает в себя масштабные театральную и кино- программы, которые можно увидеть в июле и августе.


Театральная биеннале — с 25 июля по 12 августа
Кинофестиваль — с 30 августа по 9 сентября

Венеция, Италия

 

 

Эдинбургский фестиваль


Крупнейший в мире фестиваль сценических искусств соединяет в себе сразу два. Первый — Эдинбургский международный фестиваль, на котором можно увидеть лучшие спектакли года: новые взгляды на классические произведения и самые успешные постановки. Второй же — «Фринж» — это фестиваль альтернативного искусства, проходящий не только в помещениях, но и на улицах. Сотни музыкантов, актеров, мимов, танцоров, комиков и фокусников на несколько недель превращают город в гигантский карнавал.


4 — 28 августа
Эдинбург, Великобритания

 

Sziget


Музыкальный фестиваль, на котором каждый найдет себе что-то по душе: здесь выступят Pink, Kasabian, Flume, Interpol, Рита Ора, Major Lazer, Two Door Cinema Club, The Kills, Мак Демарко и даже «Ленинград». Благодаря разнообразию программы Sziget ежегодно становится одним из самых многолюдных: в прошлом году в Венгрию на него приехало почти полмиллиона человек, в этом однозначно будет не меньше.


9–16 августа
Будапешт, Венгрия

 

Flow


На лучший из ближайших к Петербургу фестивалей в этом году стоит съездить ради Фрэнка Оушена, который и без того мало выступает, так еще и отменил выступление на барселонской Primavera, главного электронщика планеты Aphex Twin, трогательных The XX, новых звезд молодого рок-поколения Car Seat Headrest, а также Ланы Дель Рей, Moderat и Энжел Олсен. Кроме того, в этом году финны могут похвастаться отличной программой техно-сцены во главе с Ниной Кравиц и Model 500.


11–13 августа
Хельсинки, Финляндия

 

Обон


Самый красочный традиционный японский праздник посвящен поминовению усопших. Люди по всей стране вывешивают на свои дома фонари, в парках под фольклорную музыку и пение исполняют танец бон одори, символизирующий благодарность предкам. В завершение праздника японцы отпускают в водоемы тысячи бумажных фонариков со свечами.


13 – 15 августа
Япония

 

Dimensions


Летний фестивальный сезон в этом году закроет важнейший смотр андеграундной музыки на побережье Адриатики. Кроме нескольких десятков звездных электронщиков здесь можно будет услышать хип-хоп и соул исполнителей, а даст старт событию концерт Грейс Джонс и Moderat в древнеримском амфитеатре.


30 августа — 3 сентября
Форт Пунта-Кристо, Хорватия



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