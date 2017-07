Pukkelpop



Крупный бельгийский музыкальный фестиваль в этом году приглянется ценителями современной гитарной музыки: здесь нет откровенно стадионных групп, зато много имен, которые больше нигде не встретишь. Из тяжелой артиллерии в лайн-апе: вернувшиеся с новым отличным альбомом The XX, великие пост-панки Interpol, не стареющая (и не устаревающая) PJ Harvey и безумный принц инди-рока Мак Демарко. Еще из интересного: Тай Сигалл, Car Seat Headrest, Elbow, The Flaming Lips, BadBadNotGood, Chance the Rapper, Джейк Багг, Mumford & Sons, Омар Сулейман, Самфа.



16–19 июля

Киуит, Бельгия