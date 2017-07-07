Венецианская биеннале



Главный европейский смотр современного искусства, проходящий в этом году под лозунгом Viva arte viva («Да здравствует живое искусство!»), стартовал в мае, а закончится только в ноябре. Помимо непосредственно выставок, он включает в себя масштабные театральную и кино- программы, которые можно увидеть в июле и августе.



Театральная биеннале — с 25 июля по 12 августа

Кинофестиваль — с 30 августа по 9 сентября

Венеция, Италия