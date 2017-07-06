Автор песен Татьяны Булановой и Михаила Боярского скончался в возрасте 55 лет

Бывший основатель группы «Секрет», автор песен Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой и Михаила Боярского, а также сценарист сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Рубин скончался от рака печени. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил бывший коллега Рубина и участник группы «Секрет»
Николай Фоменко.

«Это очень больно и страшно, потому что человек умер молодым. Без него, пожалуй, и не было бы многого. Соболезнование родным и близким. Это чудовищная несправедливость», — добавил Фоменко.

Рубин умер в среду в возрасте 55 лет. Время и место похорон пока не определены.

Дмитрий Рубин также работал над сериалами «Морские дьяволы» и «Дорожный патруль» в качестве сценариста.

 

 

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