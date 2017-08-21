Манижа: «Мама вместо колыбельных пела мне песни Виктора Цоя»

Есть такая книга «Режим гения» — о том, как по-разному работают творческие люди. А как устроен твой обычный день?

Я жуткий раздолбай и живу по вдохновению. Как ребенок: если неохота что-то делать, то не буду. Мое расписание больше зависит от событий, а не от меня. Но если описывать идеальный день, то в нем обязательно присутствует музыка. Я просыпаюсь, в комнате много солнца, дальше вкусный плотный завтрак и после — репетиция с музыкантами.

Музыкой занимаешься с детства?

С восьми лет. Все члены семьи так или иначе музыкально воспитывали меня. Мама вместо колыбельных пела песни Виктора Цоя — это единственное, подо что я засыпала. А потом она купила мне проигрыватель с коллекцией дисков Нины Симон — я не понимала ни слова, но слушала. Бабушка настояла, чтобы я занималась вокалом, открыла для меня мир этнической музыки, которая меня тронула. Сестра познакомила с Radiohead, и это сильно на меня повлияло. Даже детские игры у меня были соответствующие. В одной я повторяла голоса, которые мне нравились, — чаще это было мужское пение. Очень старалась, но петь было неудобно и низко по тесситуре. Во второй игре я имитировала голосом разные инструменты.