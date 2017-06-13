В Шереметевском дворце откроется выставка к юбилею Эдиты Пьехи

В Шереметевском дворце 24 июня откроется выставка «Я родилась дважды», посвященная юбилею эстрадной певицы и народной артистки СССР Эдиты Пьехи. В этом году ей исполняется 80 лет.

Названием для выставки послужила крылатая фраза певицы, которая считает, что первый раз она родилась во Франции, а второй — в Ленинграде, где в 1955 году началась ее блистательная музыкальная карьера. Выставка-посвящение расположится в концертном зале Шереметевского дворца.

Посетителям представят коллекцию концертных костюмов артистки, разработанных такими известными модельерами, как Вячеслав Зайцев, Нонна Меликова, Татьяна Парфенова, Ирина Танцурина. Помимо этого, петербуржцы смогут увидеть фотоархив певицы с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова, первые пластинки и видеозаписи, концертные афиши, награды и подарки поклонников.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В «Манеже» пройдет фестиваль «ПроТоАрт»

На Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка

В Петербурге ожидается дождливая погода

Фоторепортаж: фестиваль «Авангарденс» в Михайловском саду

Кинотеатр «Англетер» закроется из-за футбола

Фоторепортаж: открытие «Аллеи парящих зонтиков»

Вместо «Life 78» запустят новый телеканал

Патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко выдвинули на звание почетных граждан Петербурга