40 лет истории хип-хопа показали в одном треке за 4 минуты

На YouTube-канале The Hood Internet выложили четырехминутное видео, рассказывающее историю хип-хопа за 40 лет: авторы ролика склеили в один трек части самых разных песен и клипов в жанре хип-хоп и рэп.

В видео представлены более 100 исполнителей, в числе которых Wu-Tang Clan, Afrika Bambaataa, 2Pac, 50 Cent, Drake, Eminem и многие другие. На момент написания заметки ролик уже набрал более 300 тысяч просмотров.