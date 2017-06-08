40 лет истории хип-хопа показали в одном треке за 4 минуты

На YouTube-канале The Hood Internet выложили четырехминутное видео, рассказывающее историю хип-хопа за 40 лет: авторы ролика склеили в один трек части самых разных песен и клипов в жанре хип-хоп и рэп. 

В видео представлены более 100 исполнителей, в числе которых Wu-Tang Clan, Afrika Bambaataa, 2Pac, 50 Cent, Drake, Eminem и многие другие. На момент написания заметки ролик уже набрал более 300 тысяч просмотров.

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