Иван Алекссев (Noize MC) Когда я был впечатлительным ребёнком, Эминем говорил мне, что все женщины – лицемерные шлюхи, Мэрилин Мэнсон, что наркотики – это хорошо, Фред Дёрст, что драка – лучший способ борьбы со стрессом, а мама, что дома надо быть в десять. Все они были неправы. С Айсултаном я познакомился в прошлом году в Нью-Йорке. Мы пересеклись на съёмке, которую для меня тогда делал наш общий друг - Антон Scut. Айс тоже снял несколько кадров для той работы, но они в итоге в финальный монтаж не вошли. И вдруг этой весной выходит клип Дорна «Collaba». Увидев его, я сразу понял, что хочу поработать с этим режиссёром. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что с режиссёром я уже знаком! Глупо отрицать, что это провокационная песня. Да, провокационная. Огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, не пытаются найти с ними общий язык, не вникают в их интересы и проблемы, а когда потом случается абсолютно закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с «неправильным репертуаром». Я готов к публичной дискуссии на эту тему, почему нет? Я сам отец двоих детей. Да, конкретно эту песню я им в машине не поставлю и под гитару дома не спою. Поставлю и спою другие. Точно так же, как я им могу включить мультфильм про Карлсона или кино про Буратино, а вот нового «Чужого» посмотрю сам, без них. Многие современные родители вручают своим детям айпад с двухлетнего возраста и идут заниматься своими делами, а потом удивляются, что подростки подписываются на «паблики смерти». Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения. А то, что многие люди не в состоянии отличить лирического героя от личности автора, для меня не новость».