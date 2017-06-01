В День защиты детей Иван Алексеев (ака Noize MC) выпустил ироничное видео на совместную песню с Лизой Монеточкой «Чайлдфри». По словам музыканта, провокационный трек посвящен тому, как родители часто игнорируют детей, просто вручая им гаджеты.
Премьера: клип Noize MC и Монеточки «Чайлдфри»
Новый клип Noize MC на совместную песню с Лизой Монеточкой из альбома «Царь горы» снимался в Казахстане. Режиссером видео о путешествии одного смартфона стал Айсултан Сеитов, снимавший клипы Ивана Дорна, L’ONE и Скриптонита.
|
Иван Алекссев (Noize MC)
Когда я был впечатлительным ребёнком, Эминем говорил мне, что все женщины – лицемерные шлюхи, Мэрилин Мэнсон, что наркотики – это хорошо, Фред Дёрст, что драка – лучший способ борьбы со стрессом, а мама, что дома надо быть в десять. Все они были неправы.
С Айсултаном я познакомился в прошлом году в Нью-Йорке. Мы пересеклись на съёмке, которую для меня тогда делал наш общий друг - Антон Scut. Айс тоже снял несколько кадров для той работы, но они в итоге в финальный монтаж не вошли. И вдруг этой весной выходит клип Дорна «Collaba». Увидев его, я сразу понял, что хочу поработать с этим режиссёром. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что с режиссёром я уже знаком!
Глупо отрицать, что это провокационная песня. Да, провокационная. Огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, не пытаются найти с ними общий язык, не вникают в их интересы и проблемы, а когда потом случается абсолютно закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с «неправильным репертуаром». Я готов к публичной дискуссии на эту тему, почему нет? Я сам отец двоих детей. Да, конкретно эту песню я им в машине не поставлю и под гитару дома не спою. Поставлю и спою другие. Точно так же, как я им могу включить мультфильм про Карлсона или кино про Буратино, а вот нового «Чужого» посмотрю сам, без них. Многие современные родители вручают своим детям айпад с двухлетнего возраста и идут заниматься своими делами, а потом удивляются, что подростки подписываются на «паблики смерти». Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения. А то, что многие люди не в состоянии отличить лирического героя от личности автора, для меня не новость».
|
Айсултан Сеитов, режиссер
Мне позвонил Ваня и сказал: «Айс, мы уже полгода не можем экранизировать главный хит альбома. Я отправил в урну больше 10 сценариев. Вся надежда на тебя - выручай!» Я согласился. Для меня эта съемка была абсолютно экспериментальной. Я ничего подобного ещё не делал: в таком стиле, с такой подачей. Всё было в первый раз. Но при этом, на удивление, это была моя самая гладкая съемка. Единственное, что могло хоть как-то помешать: на финальной сцене пошёл адский ливень, я так переживал за парня, который играл главную роль, но он справился. Я был в восторге от того, то Ваня уверенно решил снимать клип в Алмате, и мне было очень приятно, что ему искренне понравился и город, и наш съемочный процесс, Ваня признался, что это была одна из самых безумных идей за последние годы: улететь на три дня в Казахстан, чтоб снять клип. И у нас всё получилось, как мы хотели. В общем, я счастлив».
|
Лиза Монеточка
Наш самый дикий и яркий совет в формате мп3 случился уже первого июня! Слушайте в айтюнсе, смотрите на ютубе, пойте одноклассникам на переменах, распространяйте дискеты, рассказывайте вашим мамам!
Спасибо Казахстану за то, что он так прекрасен и радушен, без его классной атмосферы не было бы тепло и на съёмочной площадке. Короче говоря, посещайте Казахстан и не забывайте слушать Ваню 24/7!»
Ближайшие выступления Noize MC – 4 июня на фестивале Urban Culture в Петербурге, 14 июля в Зеленом Театре в Москве с программой «Лето в столице»
Альбом «Царь горы» доступен в iTunes
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.