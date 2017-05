Мишель Гондри снял ролик с оживающими обложками популярных пластинок

Режиссер и клипмейкер Мишель Гондри снял короткое рекламное видео для музыкального сервиса Pandora. Для клипа он придумал декорации в виде увеличенных обложек легендарных музыкальных альбомов.

Героиня оказывается в туалете, изображенном на обложке «Beggars Banquet» The Rolling Stones, в очарованном лесу с одноименной пластинки The Cure,,бежит между крестов с «Master of Puppets» Metallica, мчится поверх знаменитых шляп-грибов участников группы Devo, а также проплывает под водой мимо исполинского младенца с «Nevermind» Nirvana.

Мишель Гондри — давно перебравшийся в Голливуд французский режиссер и клипмейкер, автор визионерских фильмов «Наука сна» и «Вечное сияние чистого разума», а также постановщик множества культовых клипов для известных артистов в диапазоне от Air до Бьорк.