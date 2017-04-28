Британский поп-идол Робби Уильямс выпустил клип на трек «The Heavy Entertainment Show». Ролик снят на боксерском ринге, где Робби предстает сразу в трех ролях: он играет обоих участников поединка и рефери.

В описании к клипу сказано, что песня «The Heavy Entertainment Show» войдет в одноименный альбом и будет открывать все концерты грядущего мирового тура Уильямса, который включит в себя двадцать девять шоу в восемнадцати странах. Он начнется 2 июня 2017 на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, а закончится в московском СК «Олимпийский» 10 сентября.

В петербургском СКК «Ледовый дворец» Робби Уильямс выступит 7 сентября.



