Лидер группы «Аквариум» и ветеран рок-сцены Борис Гребенщиков станет арт-директором фестиваля всемирной музыки «Части Света», который пройдет 9 сентября на Елагином острове.

В лайн-апе – группы, которые играют world music: автралиец Manu Delago, ирландская команда Flook, Terakaft из африканской республики Мали, британцы The Beat и российские музыканты.

Помимо концертов на двух сценах, в программу фестиваля войдут: Всемирный Рынок с одеждой и экзотическими музыкальными инструментами, музыкальные и танцевальные мастер-классы от известных исполнителей, а также экзотическая кухня.

Отметим, что фестиваль организует компания «Светлая Музыка», которая также проводит STEREOLETO, «Музыка Кино» и St. Petersburg Craft Weekend.