В сети появился клип на англоязычную песню Ивана Дорна «OTD» с одноименного альбома. В ролике певец танцует в американской прачечной среди мыльных пузырей.

С альбомом «OTD» ( «Open The Dorn».) Дорн рассчитывает покорить США и получить «Грэмми». Записывалась пластинка в летом и осенью прошлого года в Лос-Анджелесе, где Dornabanda — как себя называют музыканты Дорна — сотрудничали с американскими профи — например, с гитаристом Backstreet Boys Роэм Кэриоком.

В пластинку вошли 12 треков, в которых Дорн стирает не только языковые границы, но и жанровые — в альбоме можно услышать ритмы соула, фанка, хауса, диско, а также эксперименты с электроникой, хип-хопом и джазом.