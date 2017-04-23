Сергей Шнуров опубликовал тизер нового клипа «Ленинграда»

Сергей Шнуров опубликовал в своем Инстаграме тизер нового клипа группы «Ленинград». Судя по кадрам, в ролике снялась актриса Светлана Ходченкова. Полную версию видео обещают выпустить 27 апреля.
 

 

Напомним, последний клип группировки на песню «Кольщик» был выпущен в феврале этого года. Режиссером ролика стал автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер. В съемках принимал участие продюсер агентства Fancy Shot Дмитрий Муравьев, который работал над роликами «Ленинграда» «Сумка», «ВИП» и другими. В Youtube «Кольщик» собрал более 10,5 млн просмотров.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появилась «перемотанная» версия нового клипа «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» выпустила клип «Кольщик»

«Ленинград» и шум моря: Яндекс.Музыка назвала песни, которые россияне слушают на повторе

Поляки учат русский язык по песням «Ленинграда»

В Петербурге нарисовали граффити с «лабутенами» в честь юбилея «Ленинграда»

«Ленинград» снял новый клип на песню «Кольщик»

У «Ленинграда» вышел новогодний ролик с Ургантом

«Ленинград» снимает новый клип в цирке