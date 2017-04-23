Сергей Шнуров опубликовал тизер нового клипа «Ленинграда»

Напомним, последний клип группировки на песню «Кольщик» был выпущен в феврале этого года. Режиссером ролика стал автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер. В съемках принимал участие продюсер агентства Fancy Shot Дмитрий Муравьев, который работал над роликами «Ленинграда» «Сумка», «ВИП» и другими. В Youtube «Кольщик» собрал более 10,5 млн просмотров.



