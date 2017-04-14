Иван Дорн выпустил первый англоязычный альбом «OTD»

Иван Дорн в ночь на пятницу выпустил свой первый англоязычный альбом «OTD» — «Open The Dorn».

Украинский певец задался целью получить «Грэмми» и покорить США. Записывалась пластинка в летом и осенью прошлого года в Лос-Анджелесе, где Dornabanda — как себя называют музыканты Дорна — сотрудничали с американскими профи — например, с гитаристом Backstreet Boys Роэм Кэриоком.

В пластинку вошли 12 треков, в которых Дорн стирает не только языковые границы, но и жанровые — в альбоме можно услышать ритмы соула, фанка, хауса, диско, а также эксперименты с электроникой, хип-хопом и джазом.

Первый клип на песню Collaba уже есть в сети — Дорн появляется в нем с бородой. Певец рассказал, что решил не избавляться от растительности, пока не закончит работу над проектом.

 

Послушать альбом Open the Dorn уже можно в iTunes

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