Почему нужно идти на концерт Black Oak

В среду, 29 марта, в «Сердце» выступит голландская инди-фолк группа Black Oak. Арт-директор нового культурного центра Леонид Новиков называет пять причин, почему на концерт непременно нужно сходить (спойлер: это отлично заряжает перед выходными).

1

Вокалисты прекрасных голландских инди-фолк-групп из города Утрехта – I Am Oak и The Black Atlantic – Хирт ван дер Велде и Тэйс Кёйкен давно хотели делать музыку вместе и проект получился восхитительным.

2

Бэнд исполняет актуальный европейский инди-фолк, который перекликается с современными инди-группами, такими как Fleet Foxes и Mount Eerie. Эта та самая инди-музыка, которая не смакует пасторальки и не требует жесткой привязки к стилю.

3

Музыканты приезжают с потрясающим альбомом «Equinox», восторженно принятым европейской музыкальной критикой.

4

Black Oak успокаивают – их музыка снимает стресс рабочей недели и вдохновляет на хорошие выходные.

5

Концерт пройдет в очень приятном новом месте с хорошим звуком и интересным интерьером.

29 марта, 19:00, культурный центр «Сердце», Биржевая линия, 12

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