В среду, 29 марта, в «Сердце» выступит голландская инди-фолк группа Black Oak. Арт-директор нового культурного центра Леонид Новиков называет пять причин, почему на концерт непременно нужно сходить (спойлер: это отлично заряжает перед выходными).
Почему нужно идти на концерт Black Oak
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1
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Вокалисты прекрасных голландских инди-фолк-групп из города Утрехта – I Am Oak и The Black Atlantic – Хирт ван дер Велде и Тэйс Кёйкен давно хотели делать музыку вместе и проект получился восхитительным.
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2
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Бэнд исполняет актуальный европейский инди-фолк, который перекликается с современными инди-группами, такими как Fleet Foxes и Mount Eerie. Эта та самая инди-музыка, которая не смакует пасторальки и не требует жесткой привязки к стилю.
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3
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Музыканты приезжают с потрясающим альбомом «Equinox», восторженно принятым европейской музыкальной критикой.
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4
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Black Oak успокаивают – их музыка снимает стресс рабочей недели и вдохновляет на хорошие выходные.
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5
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Концерт пройдет в очень приятном новом месте с хорошим звуком и интересным интерьером.
29 марта, 19:00, культурный центр «Сердце», Биржевая линия, 12
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