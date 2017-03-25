«Вечерний Ургант» превратил «Тает лед» группы «Грибы» в прогноз погоды

В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий прогноза погоды Александр Беляев спародировал клип на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Трек в интерпретации шоу посвятили погоде и экологии.

 

Затем 24 марта на Youtube-канале «Пацаны вообще ребята» появился пародийный ролик на клип «Тает лед» мэм-поп-рэп группы «Грибы». Исполнителями главных ролей в ролике выступили московские таджики. Припев песни они переделали на:

Между нами тает лед,

ФМС нас теперь не найдет.

Мы промокнем под дождем,

Но семье деньги переведем

Король российской эстрады Филипп Киркоров сегодня выложил у себя в Twitter ролик, в котором он вместе с группой танцоров пускается в неистовый и ритмичный пляс (и тут мы не преувеличиваем — смотрите сами!). В комментариях к ролику Филипп Бедросович призывает всех к флешмобу: публиковать видео с хештегом #грибычелендж.

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