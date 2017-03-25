В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий прогноза погоды Александр Беляев спародировал клип на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Трек в интерпретации шоу посвятили погоде и экологии.
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В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий прогноза погоды Александр Беляев спародировал клип на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Трек в интерпретации шоу посвятили погоде и экологии.
Напомним, оригинальный ролик «Тает лед» от группы «Грибы» появился в сети 10 марта и уже собрал 17,5 миллионов просмотров на Youtube.
Затем 24 марта на Youtube-канале «Пацаны вообще ребята» появился пародийный ролик на клип «Тает лед» мэм-поп-рэп группы «Грибы». Исполнителями главных ролей в ролике выступили московские таджики. Припев песни они переделали на:
Между нами тает лед,
ФМС нас теперь не найдет.
Мы промокнем под дождем,
Но семье деньги переведем
Король российской эстрады Филипп Киркоров сегодня выложил у себя в Twitter ролик, в котором он вместе с группой танцоров пускается в неистовый и ритмичный пляс (и тут мы не преувеличиваем — смотрите сами!). В комментариях к ролику Филипп Бедросович призывает всех к флешмобу: публиковать видео с хештегом #грибычелендж.
Между нами тает лёд...— Филипп Киркоров (@fkirkorov) March 24, 2017
Запускаем #грибычелендж 🍄 pic.twitter.com/xKKljjaC3C
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