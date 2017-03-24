Gorillaz опубликовали клипы на четыре новых песни
Группа Gorillaz выложила на YouTube четыре песни с нового альбома «Humanz», релиз которого состоится 28 апреля.
Во всех четырех треках Gorillaz играют с приглашенными музыкантами: в «Saturnz Barz» поет ямаец Popcaan, в «Andromeda» можно услышать рэпера D.R.A.M., в «Weʼve Got The Power» участвует вокалистка Savages Дженни Бет, а в «Ascension» — рэпер Винс Стейплс.
Клип на песню «Saturnz Barz» представлен в двух версиях — обычной и панорамной.
Добавим, что песни были опубликованы на недоступном в нашей стране стриминговом сервисе Spotify.
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