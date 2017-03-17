Дейв Гаан: «Мы в Depeche Mode до сих пор не чувствуем себя популярной группой»

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Он встречает меня в узком пиджаке лавандового цвета и улыбается как Чеширский кот. Я делаю вид «подумаешь, музыканты, я так каждый день», но получается не очень убедительно. Он очень пластичен, у него бархатный голос, а еще он делает знак ассистентке, и она выскальзывает за дверь. Мы с Дейвом в сьюте Four Seasons остаемся вдвоем. Я стараюсь убедить себя, что я — профессионал.

Вы, дизайнер по профессии, до сих пор в ответе за визуальные коды группы. Что вы считаете по-настоящему красивым сейчас?

Энергию! И самый простой способ ее почувствовать — отправиться на дикую природу. Я очень люблю бывать у океана, на самом востоке побережья Америки. Там еще можно уловить в воздухе ощущение какой-то первобытной опасности. Что-то магическое манит меня туда и независимо от времени года вдохновляет и умиротворяет. Еще один мощнейший источник энергии — океан. Визуальный импульс мне дает, скорее, урбанизм. Особенно Нью-Йорк, где у меня много друзей из мира искусства: артистов, художников, фотографов. Я частенько отправляюсь прогуляться по арт-галереям вокруг моей маленькой студии в районе Челси.

А искусство коллекционируете?

Да, но очень выборочно. У меня есть работы нью-йоркской художницы Мэрилин Минтер, которая к тому же мой близкий друг. Я давным-давно стал покупать ее вещи, а теперь она настоящая знаменитость. Мне нравятся спиритуальные работы, например, Бетти Саар, которая опирается на традиции вуду, мистичные и духовные. Это захватывающий микс ритуальной практики и целительного процесса. Кстати, именно это мне и нравится в океане! Я чувствую себя в каком-то смысле очищенным.

Вам приходится справляться с огромным потоком внимания. Как вы сохраняете баланс?

С некоторыми людьми я чувствую себя комфортно, как с тобой например. Вот чувствуешь, какая между нами энергия? (Дейв берет меня за руки, я примерно в обмороке, но продолжаю сохранять крайне заинтересованный вид. — Прим. авт.). А с некоторыми — нет. Без обид, но с предыдущим журналистом все было совсем наоборот. Слишком интенсивная связь для меня дискомфортна, так же как и переизбыток общения. Тогда я беру паузу: занимаюсь йогой, дыханием и, что самое сложное, соблюдаю тишину. Канал открывается только в такие моменты. Если не помолчать, то и ответов не получить. (Enjoy the silence — проносится у меня в голове. — Прим. авт.). Когда мы выступаем перед тысячами зрителей, то не только выкладываемся по полной, но и получаем сильнейшую волну энергии. И тут такой момент: ее нужно и сдерживать, и отдаться ей, отказавшись от контроля. Просто позволить переполнить тебя, прочувствовать ее. Она ведь и заряжает, и истощает. Это похоже на занятия серфом: вот наконец ты поймал волну, чувствуешь себя в ее власти, несешься на ней, но понимаешь, что неизбежно упадешь. И снова взобраться на доску потребует от тебя усилий.