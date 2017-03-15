Иосиф Кобзон посоветовал Юлии Самойловой не ехать на «Евровидение»

Народный артист России и зампред комитета Госдума РФ по культуре Иосиф Кобзон заявил, что певице Юлии Самойловой, представляющей нашу страну на «Евровидении», нужно отказаться от участия в конкурсе.

«Не нужно России принимать участие в «Евровидении-2017», Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских Играх — ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией», — заявил Кобзон.

По словам Кобзона, «дело не в угрозе разбирательства с правоохранительными органами Украины», а в том, что участие Самойловой в «Евровидении» — «это лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России».

Напомним, о том, что Юлия с песней «Flame Is Burning» представит Россию на конкурсе, стало известно в прямом эфире «Воскресного Времени» на «Первом канале».

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.