Вы родились в семье, связанной с искусством. Ваша мама — художник, отец был актером и режиссером, старший брат — оперный певец. А в каком возрасте вы осознали, что хотите петь в опере?

Это произошло далеко не сразу, хотя к опере меня как будто вело: уже с четырех лет я выходил на сцену, снимался в фильмах отца, с шести — занимался в музыкальной школе. Параллельно увлекался и спортом — от шахмат до классической борьбы до футбола. В какой-то момент даже думал о том, чтобы стать профессиональным спортсменом, но в Уфе, где прошло мое детство, не было серьезного футбольного клуба.

Одно время я полагал, что буду исполнять «советскую классику» — песни из репертуара Муслима Магомаева и Льва Лещенко. Но лет в тринадцать решил, что нужно идти по стопам старшего брата Аскара. А когда в Башкирском театре оперы и балета мне, тогда еще студенту, стали давать первые небольшие роли и появилась возможность проживать на сцене жизнь героев — я понял, что уже не мыслю себе другого существования. Но обучаться пению — совсем не то же самое, что изучать математику или юриспруденцию. В вокале не существует точных критериев знания, все базируется на субъективных ощущениях и эмоциях: на уроке тебя хвалят, а на следующий день вдруг говорят, что у тебя ничего не получается. Ты стоишь, и не понимаешь, в чем дело — ведь пел вроде бы точно так же.

В итоге я трижды хотел все бросить, и останавливало меня от этого шага в первую очередь уважение к моему педагогу, Миляуше Галеевне Муртазиной, воспитавшей множество знаменитых певцов. Ну а когда начались победы на конкурсах, захотелось и дальше радовать ее и родителей.

Золотым веком Голливуда считают 1930-1950-е, рок-музыка достигла расцвета в 1960-1980-е, а сейчас, похоже, наступило время оперы, снова ставшей актуальным жанром. Вам повезло родиться в нужное время?

И оказаться в нужное время в нужном месте: я встретил великую певицу Ирину Константиновну Архипову — сначала она приезжала в Уфу на конкурс имени Глинки, а затем проводила у нас свой фестиваль. Она поверила в меня, стала приглашать выступать на концертах, где представляла и других молодых вокалистов — очень многим Архипова дала путевку в жизнь. Именно она поговорила обо мне с Гергиевым, после чего Валерий Абисалович пригласил меня на прослушивание в Мариинский театр. Это было в 1998 году.

Интерес к опере сейчас действительно возрос, но и сам жанр изменился: прежде певцы, а вместе с ними дирижеры и режиссеры, в первую очередь думали о том, как точно передать замысел композитора, а сейчас все озабочены точным воплощением режиссерской концепции. И именно с поиска известного постановщика, а не исполнителей, начинается в большинстве театров процесс работы на спектаклем.

Публика сегодня хочет видеть на сцене красивых, молодых, подтянутых певцов, которые могут и прыгать, и бегать, и подтягиваться, когда это нужно — все хотят наблюдать шоу. Но ведь любая пробежка по сцене сбивает дыхание, начинается одышка, и чтобы ее избежать вокалисту требуется огромная тренированность. Не каждый певец может заставить себя пойти в спортзал, ведь ему нужно прежде всего готовить партию, и после репетиции зачастую остаются силы только на то, чтобы упасть в кровать, придя домой. И в лучших театрах работают те, кто может продемонстрировать и отличный вокал, и сцендвижение, и актерское мастерство — целый комплекс умений и навыков.