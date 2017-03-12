Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»-2017. Конкурсанткой от нашей страны стала Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning» — об этом сообщили в прямом эфире «Воскресного Времени» на «Первом канале».
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»-2017
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Вот, что вспоминает сама Юлия о страшном диагнозе:
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Родилась я абсолютно здоровым ребёнком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку - я перестала вставать на ножки. Ничего не болело, чувствительность была в норме (как и до сих пор). Мама забила тревогу и врачи начали лечить меня от всего подряд. Диагнозов была куча, вообще говорили, что я умру в три года, потом в пять лет и т.д. В общем, мама постоянно просыпалась и слушала дышу ли я.
Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но само собой врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге, просто перестали ездить по теме моего лечения.Просто поддерживали моё состояние массажами и мануальной терапией».
Многократно Юлия побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» (2-е место, 2013 год, канал «Россия 1»). Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».
Сегодня в 5 утра закончились съемки нашего с Гошей @goshakutsenko клипа!!!))) Спасибо всем, кто пришел на съемки поддержать нас!!! Спасибо Девченкам, которые пили буратино вместо шампанского и танцевали до утра)))) вы все такие умнички!!!! Спасибо всей съемочной команде!!! Вы Крутые!!!! #НесмотриНазад #ГошаКуценко #ЮлияСамойлова #НовыйГод
Авторы музыки и слов песни «Flame Is Burning» — Леонид Гуткин, с которым Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении (песни Дины Гариповой и Полины Гагариной), а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.
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