Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»-2017

Родилась я абсолютно здоровым ребёнком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку - я перестала вставать на ножки. Ничего не болело, чувствительность была в норме (как и до сих пор). Мама забила тревогу и врачи начали лечить меня от всего подряд. Диагнозов была куча, вообще говорили, что я умру в три года, потом в пять лет и т.д. В общем, мама постоянно просыпалась и слушала дышу ли я. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но само собой врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге, просто перестали ездить по теме моего лечения.Просто поддерживали моё состояние массажами и мануальной терапией».