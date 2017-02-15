Героиня обложки нашего февральского номера и любимая певица новой богемы Манижа Сангин поет не только на концертах, но и во время интервью. Специально для нашего сайта она записала интервью-песню.
Певица Манижа дала первое в мире интервью-песню
Героиня обложки нашего февральского номера и любимая певица новой богемы Манижа Сангин поет не только на концертах, но и во время интервью. Специально для нашего сайта она записала интервью-песню.
Напомним, первый сольный альбом Манижи Manuscript уже доступен на Apple Music.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.