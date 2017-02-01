Стала известна точная дата выхода альбома Depeche Mode
Классики синти-попа Depeche Mode объявили дату премьеры своего нового альбома — пластинка «Spirit» выйдет 17 марта 2017 года на Columbia Records.
New #DepecheMode studio album "Spirit" out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2— Depeche Mode (@depechemode) February 1, 2017
А через несколько дней, 3 февраля, «Spirit» музыканты представят сингл Where's The Revolution.
С новой пластинкой Depeche Mode отправятся в мировой тур. В Петербурге они выступят 13 июля в СКК. Затем музыканты поедут в Москву — они дадут концерт на стадионе «Открытие Арена» 15 июля. Всего они посетят 32 города по всему миру и выступят перед 1,5 млн своих фанатов.
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