Стала известна точная дата выхода альбома Depeche Mode

А через несколько дней, 3 февраля, «Spirit» музыканты представят сингл Where's The Revolution.

С новой пластинкой Depeche Mode отправятся в мировой тур. В Петербурге они выступят 13 июля в СКК. Затем музыканты поедут в Москву — они дадут концерт на стадионе «Открытие Арена» 15 июля. Всего они посетят 32 города по всему миру и выступят перед 1,5 млн своих фанатов.