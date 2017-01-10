Ройшн Мерфи выступит в Петербурге

Бывшая вокалистка популярной британской группы Moloko Ройшн Мерфи приезжает в Петербург с сольным концертом. В этот раз выступление пройдет в клубе «А2» 17 марта в 20:00. Певица представит новый альбом «Take Her Up to Monto», вышедший в 2016 году. 

Билеты уже можно приобрести на сайте клуба. Входной билет стоит 1800 рублей, а VIP-места: 3000, 4500, 6000 рублей.

Ройшн Мерфи выступала в составе группы Moloko с 1994 по 2003 год. Она считается одной из самых интересных вокалисток в мире благодаря своему неординарному голосу, который в сочетании с аранжировками Марка Брайдона стал их фирменным отличительным знаком. Однако группа распалась, а певица приняла решение продолжить сольную карьеру. В 2004 она записала пластинку «Ruby Blue», в 2006 — «Overpowered», а весной 2015 выпустила «Hairless Toys».

Когда: 17.03.2017 20:00

Где: А2

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Уикенд в Петербурге: с 13 по 16 октября

Концерт Club des Belugas

Концерт группы «POMPEYA» на крыше HI-HAT

На Дворцовой выступят Найк Борзов, Чичерина, Бутусов и «Пилот»

Концерт классической музыки на Царицыном острове

Робби Уильямс потребовал 24 пончика и кило грибов для концерта в России

Макаревич даст концерт в Петербурге ко Дню всех влюбленных

Хозяйку клуба «А2» партнеры пытались лишить доли