Ройшн Мерфи выступит в Петербурге

Бывшая вокалистка популярной британской группы Moloko Ройшн Мерфи приезжает в Петербург с сольным концертом. В этот раз выступление пройдет в клубе «А2» 17 марта в 20:00. Певица представит новый альбом «Take Her Up to Monto», вышедший в 2016 году.

Билеты уже можно приобрести на сайте клуба. Входной билет стоит 1800 рублей, а VIP-места: 3000, 4500, 6000 рублей.

Ройшн Мерфи выступала в составе группы Moloko с 1994 по 2003 год. Она считается одной из самых интересных вокалисток в мире благодаря своему неординарному голосу, который в сочетании с аранжировками Марка Брайдона стал их фирменным отличительным знаком. Однако группа распалась, а певица приняла решение продолжить сольную карьеру. В 2004 она записала пластинку «Ruby Blue», в 2006 — «Overpowered», а весной 2015 выпустила «Hairless Toys».

Когда: 17.03.2017 20:00

Где: А2