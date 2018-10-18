22-летие клуба «Грибоедов» в воспоминаниях Сергея Шнурова, Васи Васина и Евгения Лазаренко

Денис Медведев, музыкант группы «Два самолета», бывший промоутер «Грибоедова»: На мне по большей части лежала культурная программа, поэтому можно назвать меня арт-директором. Хотя в основном решали мы все вместе с Антоном Белянкиным и Мишей Синдаловским. Первые мероприятия выглядели примерно так: ночью танцы с диджеями, а вечером перед этим обязательная культурная программа, которую постоянно приходилось изобретать и привлекать к ней наших знакомых из среды творческого андеграунда. Аппаратуры для живых концертов по началу у нас не было, поэтому появились разнообразные творческие встречи: литературные чтения «Грибоедовские споры», показы мод в диапазоне от самых трешовых и нелепых до топовых модельеров, например Володи Бухиника и Маши Цигаль, кинолекторий «Кинокультпросвет» и видеокружок «Сика-м», квази-спортивные мероприятия вроде экстремальных шахмат (это когда вместо фигур напитки) и велопробеги velosity. Выдавая клубные карты, мы обязывали их владельцев принимать посильное участие во всех этих историях и помогать клубу, кто чем может. Приходилось и самим выступать в самых неожиданных абсурдных видах. Как-то Антон Белянкин с Михаилом Синдаловским подготовили номер на день рождения поэта А.С. Грибоедова: в самодельных костюмах снежинок исполняли стихи поэта под аккомпанемент бас-гитары. Зрелище было ужасное и восхитительное одновременно. «В дальний край на заточенье», — выл дурным голосом Антон, а Михаил в костюме снежинки смущенно отводил глаза. Неизгладимое впечатление произвело на меня мероприятие, которое провели у нас мэтры параллельного кино — режиссеры и актеры Евгений Юфит, Андрей Мертвый, Юрий Циркуль и компания. Когда они поняли, что бюджета на мероприятие у нас нет, то в качестве гонорара попросили организовать им столик с водочкой и закусками в русском стиле: отварная картошечка, капустка, грибочки. Прямо в зале. Пить из рюмок они отказались, требовали граненые стаканы или хотя бы майонезные баночки. В итоге согласились на пластиковые стаканчики. Мэтры расселись за столиком, вокруг столпились зрители, на маленьком телевизоре включили какое-то их кино без звука. Режиссеры, не обращая внимания на публику, стали смачно выпивать, закусывать и горячо обсуждать между собой что-то, не имеющее к кино никакого отношения. Циркуль при этом старательно тренькал на балалайке. При всей внешней абсурдности происходящего, явно происходила мощная передача культурного кода между поколениями на подсознательном уровне. Довольно быстро приговорив водку и закуски, мэтры по одному вставали и молча отправлялись прямиком на выход. В течение долго времени после этого представления в разных неожиданных местах клуба мы находили березовые чурочки на леске, которыми некрореалисты украсили «Грибоедов» к своему мероприятию. «Грибоедов» стал площадкой, где пересеклись несколько поколений творческой интеллигенции Петербурга, друг друга вдохновляя, провоцируя и стимулируя. Задумывались, создавались и проходили обкатку проекты и группы, многие из которых теперь уже стали культовыми: «Ленинград», Billy's Band, «Мультфильмы», «Ля-Минор», «Полюса» и великое множество других коллективов. Они буквально прописывались у нас: выступали, репетировали, дневали и ночевали. Получилось сделать место, где можно было придумать и реализовать практически любые творческие идеи. Мне нужно было выдумать, что будет происходить в «Грибоедове» по средам. Ничего оригинального в голову не приходило, а время уже поджимало. Тогда я от безысходности решил записать в программу сам себя в качестве диск-жокея, придумал себе псевдоним Re-disco, взял пластинки, какие были у меня дома (родительские 1970-80-х годов, детские песенки, советская эстрада и немного диско) и отправился выступать. Через полгода эти ретро-диско вечеринки по средам стали самыми популярными в городе и своеобразным Грибоедовским трендом. А для меня диджейство надолго стало основным увлечением. Администраторами клуба становились наши друзья-музыканты. Они почти каждый день там тусовались и сообразили, что можно совместить приятное с полезным и еще подзаработать. На какой-то юбилей клуба администраторы даже выступили в виде группы. Мистер Малой, Миша Егоров, Андрей Нуждин, Оник Вартанов, Леша Костягин — можно было даже несколько составов на сцене выставить, если еще сторожей и гардеробщиков добавить. (Смеется.)».