Как выйти замуж за финна?

На длинные майские каникулы многие стараются устроить себе путешествие – в идеале романтическое. В дейтинг-сервисе Mamba посмотрели статистику и обнаружили, что переписка между пользователями из Петербурга и Финляндии в это время в три раза интенсивнее, чем обычно! Финны едут посмотреть на разводные мосты и заодно навести мосты любовные. Мы решили узнать, чем привлекают жителей Суоми русские девушки – и зарегистрировали нашу журналистку на «Мамбе».

«Невеста из России» – бренд не хуже матрешек. В соседней стране он особенно востребован: из пяти с половиной миллионов жителей Финляндии двадцать тысяч – это русские жены! Русским и финнам легко заводить отношения – все же проще съездить на свидание в Хельсинки, чем в Сидней. Знакомиться с иностранцем на «Мамбе» тоже легко – сделав себе VIP-статус, указываешь в настройках конкретную страну – и вуаля, тебе пишут только из Финляндии.

Но – сюрприз! – писать будут не только Микки и Матиасы, но и Андреи со Стасами. На «Мамбе» зарегистрировано много русских, живущих в Финляндии – и они предсказуемо тоскуют по родному менталитету и душевности. У таких визави плюсов, возможно, даже больше, чем у чистокровных финнов – как минимум нет ни языкового барьера, ни серьезной разницы в воспитании и мировосприятии, и шутки у нас общие – а вот у финнов чувство юмора специфическое. Но мы в рамках эксперимента выбираем Матиасов.

На «Privet» смело отвечаем «Moi!» – нет, это не демонстрация собственнических инстинктов, это «Привет» по-фински. Если есть хоть какие-то лингвистические познания – не стесняемся, демонстрируем в полной мере: финны в курсе, насколько сложный и, будем честны, в мировом масштабе бесполезный у них язык, поэтому иностранцы (и особенно иностранки), которые пытаются его учить, вызывают у них восхищение и умиление – и сразу кажутся стократ симпатичнее. А русские девушки и без того в глазах финнов – писаные красавицы. Большинство финок укладываются в один типаж, и почти любая русская, особенно темноволосая, на их фоне смотрится яркой и экзотичной. Учим еще одно финское слово: «Kiitos» – «Спасибо», чтобы отвечать на многочисленные комплименты. «Мне всегда нравились яркие девушки», – признается Хенрикки, – «Рыжие, брюнетки, шатенки. Но финки в основном бледненькие, а если красят волосы в другие цвета, это смотрится неестественно, неорганично, что ли. Русские девушки – самые красивые! Они выглядят одновременно естественно и эффектно.» И, спохватившись, просит: «Только когда познакомишься с моей сестрой, не рассказывай ей, что я такое говорил!»

Долго ходить вокруг да около финны не намерены: при наметившейся симпатии сразу предлагают встретиться: собираются в Pietari на выходные или приглашают приехать в гости. Прельщают сауной, собственной конной фермой, голубыми озерами – как устоять? А там уже и до предложения руки и сердца недалеко – нордические мужчины настроены серьезно и знают, чего хотят: «Я ищу русскую жену – русские женщины больше ориентированы на семью, чем финки, они более заботливые, хотят детей», – довольно стандартный ответ на вопрос, почему наши соседи смотрят анкеты заграничных девушек. Статистика подтверждает их слова: действительно, эмансипированные финки не торопятся ни замуж, ни рожать, в приоритет ставят карьеру, готовить не любят (и иногда даже не умеют). А вот финские мужчины, в отличие от русских, домашней работы не чураются и всячески стараются угодить женам.

Мини-разговорник: Эти выражения вам пригодятся. Ты бывал в Эрмитаже? – Oletko koskaan käynyt Hermitagessa? Сколько времени ты можешь просидеть в сауне? – Kuinka kauan voit istua saunassa? Финский язык очень сложный – Suomi on tosi vaikea kieli. У тебя красивые руки – Sinulla on kauniit kädet. Белые ночи в Петербурге красивее, чем в Хельсинки – приезжай и убедишься сам! – Pietarissa valkoiset yöt ovat kauniimpia kuin Helsingissä - tule katsomaan itseäsi!

Любому браку в Финляндии предшествует «расследование», которое проводит магистрат – и если оба потенциальных супруга совершеннолетние, не состоят в другом браке и не являются близкими родственниками, им выдается разрешение на свадьбу. Понятно, что инспектировать по полной граждан другой страны у магистрата возможности нет, поэтому русские невесты предоставляют справки – их можно получить или в ЗАГСе, или в российском консульстве в Хельсинки. В отличие от России, в Финляндии признается не только официальный гражданский брак, но и церковный – правда, только в том случае, если и жених, и невеста – прихожане зарегистрированных на территории страны религиозных общин. Интересны опции по смене фамилии: по умолчанию новобрачные оставляют свои «родные» фамилии, но при желании жена может взять фамилию мужа или муж – фамилию жены, могут образовать двойную фамилию – но ее почему-то вправе взять только один из супругов. Самый диковинный вариант – придумать новую общую фамилию.

Что дальше? После свадьбы иностранный супруг (или супруга, что вероятнее) получает первичный вид на жительство в Финляндии – для этого молодоженам нужно вместе прожить два года или завести общего ребенка, а после четырех лет совместной жизни можно получить постоянный вид на жительство. А вот для гражданства ЕС брака недостаточно – чтобы получить финский паспорт, иностранцу нужно прожить в стране на основании ВНЖ не менее пяти лет, сдать языковой экзамен, доказать наличие места жительства и достаточного легального дохода, а также отсутствие судимостей.

Как это будет по-русски? Объясняем специфические финские понятия. Lavatanssit Ощущение, что кого-то встретишь на деревенских танцах. Кalsarikännit Если собираешься сидеть дома в нижнем белье и тихо квасить. Jenkkakahvat Валик на талии, дословно – держатель для енки. Во время классической летки-енки участники держатся за плечи впередистоящего, в более раскрепощенной – за те самые “боковые держатели”. Kehdonryöstö «Ограбление колыбели», то есть роман с кем-то сильно моложе (к юности, а тем более детству не имеет никакого отношения – героям может быть 50 и 70) Povipommi «Бюстовая бомба» – девушка или женщина, заметно выделяющаяся размерами груди. Puumanainen Женщина-пума – так называют ухоженную даму бальзаковского возраста, которая с удовольствием заводит отношения с юношами. “Torilla tavataan” Ощущение настолько великого события, что просто необходимо это с кем-нибудь разделить.