Приложение для знакомств Mamba предлагает знакомиться в метро
Весна кружит головы! По этому поводу популярное дэйтинг-приложение в России добавило новую опцию. Устанавливая Mamba, вы автоматически избавляете себя от мучительной авторизации в сети Wi-Fi в метро. Все, что нужно сделать, — подключиться к MT_FREE, открыть приложение и постараться успеть написать «привет» вон тому идеальному незнакомцу, пока он не вышел на следующий станции.
Еще один плюс — эта функция бесплатна для всех пользователей приложения, а еще она здорово упрощает поиск. «Бесшовные» знакомства (как их называют создатели Mamba) довольно масштабны — они распространяются на московский и петербургский метрополитены, МЦК, Центральную пригородную пассажирскую компанию и даже на аэроэкспрессы обоих городов.
«Теперь нашим пользователям не нужно будет смотреть рекламные ролики и авторизовываться в интернете, — подтверждает директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов. — Иногда личное счастье так близко, что полчаса в метро вполне достаточно, чтобы найти своего человека».
Немного цифр: за 15 лет (!) работы в сервисе зарегистрировались более 40 миллионов пользователей из 50 стран мира. И ежедневно внутри сервиса случается более 3 миллионов знакомств. Ежеминутно в онлайн Mamba выходят 100 тысяч человек, а ежемесячно регистрируются более 1 миллиона новых пользователей. Неплохо, правда?
Скачать:
App Store
Google Play
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.