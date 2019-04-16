Приложение для знакомств Mamba предлагает знакомиться в метро

Весна кружит головы! По этому поводу популярное дэйтинг-приложение в России добавило новую опцию. Устанавливая Mamba , вы автоматически избавляете себя от мучительной авторизации в сети Wi-Fi в метро. Все, что нужно сделать, — подключиться к MT_FREE, открыть приложение и постараться успеть написать «привет» вон тому идеальному незнакомцу, пока он не вышел на следующий станции.

Еще один плюс — эта функция бесплатна для всех пользователей приложения, а еще она здорово упрощает поиск. «Бесшовные» знакомства (как их называют создатели Mamba) довольно масштабны — они распространяются на московский и петербургский метрополитены, МЦК, Центральную пригородную пассажирскую компанию и даже на аэроэкспрессы обоих городов.

«Теперь нашим пользователям не нужно будет смотреть рекламные ролики и авторизовываться в интернете, — подтверждает директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов. — Иногда личное счастье так близко, что полчаса в метро вполне достаточно, чтобы найти своего человека».