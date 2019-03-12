Создатель всемирной паутины Тим Бернерс-Ли рассказал в своем письме, что портит интернет

Всемирную сеть Интернет создал научный сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли.

В своем письме, посвященном 30-летию всемирной паутины, Тим Бернерс-Ли рассказал, что он думает по поводу развития интернета и как оценивает его работу.

«Хотя Интернет дал возможность высказаться угнетенным группам и облегчил нашу повседневную жизнь, он также создал возможности для мошенников, предоставил голос тем, кто распространяет ненависть и совершает все виды преступлений, — пишет он. — Логично, что многие люди боятся и не уверены, действительно ли Интернет остался силой добра. Но, учитывая, насколько Сеть изменилась за последние 30 лет, было бы пораженчеством считать, что она не сможет измениться в лучшую сторону в следующие 30».

Ученый разбил проблемы современного интернета на три категории:

1) «Злой умысел, спонсируемые государствами хакерские атаки, криминальное поведение и преследование в Интернете». Он считает, что эти явления «невозможно полностью искоренить», но их можно контролировать с помощью «как законов, так и кода».

2) «Порочные стимулы», побуждающие разработчиков жертвовать интересами пользователей. В нее входят модели монетизации на основе рекламы, коммерческое поощрение наживки и вирусное распространение дезинформации.

3) Системы и сервисы, которые придуманы и созданы с хорошими намерениями, но приводят к негативным результатам — «возмутительному и поляризованному тону онлайн-дискурса».

Бернерс-Ли предлагает радикальное решение: создание новых правил (как юридических, так и технических), которые объединят мир и помогут избежать некоторых ошибок прошлых 30 лет. Новый «Сетевой кодекс» он впервые представил в ноябре 2018 года на Веб-саммите в Лиссабоне.

«...я наивно думал, что, объединив миллионы людей по всему миру, мы получим великолепный инструмент, способствующий развитию человечества. Увы, все это оказалось не более чем утопией».

Ученый считает, что правительство должно менять законы и правила, учитывая требования цифровой эпохи: «Они должны гарантировать, что рынки останутся конкурентоспособными, инновационными и открытыми. И они обязаны защищать права и свободы людей в Интернете».

Кроме того, по его мнению, «Сетевой кодекс» должны поддержать компании, а крупные технологические фирмы делали больше для того, чтобы получение ими прибыли не шло в ущерб правам человека, демократии, науке или общественной безопасности.

Самих пользователей Интернета Бернерс-Ли убеждает, что они должны требовать у компаний, чтобы они уважали Интернет, как «глобальное сообщество свободных людей».

Ученый считает, что мы вместе можем изменить сеть. Стоит только меньше мечтать и больше работать.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в конце 2018 года в Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета. На днях ее публично поддержали крупнейшие отечественные IT-компании Mail.ru и «Яндекс» — тогда стало ясно, что разговоры об изоляции отечественной сети ведутся всерьез. Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел объяснил «Собака.ru», чем обернется принятие законопроекта для рядовых пользователей и отечественной IT-индустрии в целом.