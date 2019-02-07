Выяснилось, что «ВКонтакте» может автоматически удалять экстремистские картинки

Выяснилось, что социальная сеть «ВКонтакте» может автоматически удалять изображения, которые внесены в федеральный список экстремистских материалов. Эти картинки пропадут со страницы через несколько секунд после публикации.

Об этом журналистам рассказал Владимир — в 2018 году он с другом хотел выложить картинку с надписью «Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг — Ждите террактов!» (орфография сохранена). Но молодые люди долго не могли этого сделать.

Разработчики сообщили, что это изображение признано экстремистским за текстовую часть про теракты. Отмечается, что картинки подобного рода пропадают из публичного доступа, но не из личной переписки.

В компании говорят, что система работает с 2012 года, но о ней ничего не было известно и никогда до этого не упоминалось в СМИ. На вопрос, почему некоторые «экстремистские» материалы не были автоматически удалены и могли стоить людям свободы, в соцсети сказали: «Мы стремимся добавлять весь контент из этого списка, но иногда это занимает дополнительное время».