Умер шпиц Бу — «самый милый пес» в мире

Шпиц Бу умер на 13-м году жизни, его называли «самым милым псом» на свете. О смерти сообщила хозяйка Ирен Ан на странице собаки в фейсбуке. Они также отметили, что последний год у песика были проблемы с сердцем, которые появились после смерти его «лучшего друга» собаки Бадди. За жизнью Бу в инстаграме следили более полумиллиона человек, в фейсбуке — 16 миллионов. Хозяева рассказали в сообщении, что пес помог многим людям в тяжелые моменты жизни, и они благодарны всем пользователям. «Наша семья убита горем, но мы находим утешение в том, что он больше не страдает от боли».

Ирен также рассказала, какую радость приносил людям Бу: «За все эти годы, с тех пор как я завела в фейсбуке личную страничку Бу, я получила множество сообщений от людей, которые рассказывали, как Бу озарил их дни и помог увидеть немного света даже в трудные времена. Ради этого все и затевалось… Бу приносил радость людям во всем мире. Бу — самый счастливый пес из всех, что я когда-либо встречала. Он был таким добродушным и активным, что нам никогда не приходилось беспокоиться о тренировках. Он заставлял самых мужественных мужчин визжать от радости и смешил всех своим причудливым виляющим хвостом».