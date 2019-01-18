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«В Петербурге всегда солнечно»: жители города ведут паблик, в котором считают ясные дни

В соцсети «ВКонтакте» петербуржцы ведут паблик, в котором считают солнечные дни в городе. На это обратило внимание издание «Бумага».

Группа называется «В Петербурге всегда солнечно», на нее подписано более 200 человек. Фото публикуются с 2016 года.

Паблик основала петербурженка по имени Екатерина, которая очень хотела разрушить стереотип о том, что в Петербурге никогда нет солнца. 

 

Напомним, в декабре 2018 года солнце в Петербурге светило всего 90 минут.

 

 

Фото: vk.com/itisalwayssunnyinspb


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