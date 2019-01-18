«В Петербурге всегда солнечно»: жители города ведут паблик, в котором считают ясные дни
В соцсети «ВКонтакте» петербуржцы ведут паблик, в котором считают солнечные дни в городе. На это обратило внимание издание «Бумага».
Группа называется «В Петербурге всегда солнечно», на нее подписано более 200 человек. Фото публикуются с 2016 года.
Паблик основала петербурженка по имени Екатерина, которая очень хотела разрушить стереотип о том, что в Петербурге никогда нет солнца.
Напомним, в декабре 2018 года солнце в Петербурге светило всего 90 минут.
Фото: vk.com/itisalwayssunnyinspb
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