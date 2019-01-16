YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, угрожающие жизни и здоровью

YouTube обновил правила пользования — теперь на сайте нельзя публиковать пранки и челленджи, угрожающие здоровью и жизни участников видео.

Разработчики пишут, что пользователи должны соблюдать границы между легкими розыгрышами и жестокими шутками, которые наносят только вред. Обычно в пранках есть герои, которе верят в реальность происходящего и сильно переживают.

Также стало запрещено ставить на миниатюры на аккаунтах изображение сцен насилия или порнографии. YouTube ужесточил модерацию внешних ссылок в описании к роликам и в комментариях. В течение следующих двух месяцев разработчики просят пользователей удалить всё, что может нарушать новый устав. Тех, кто нарушит правила три раза за 90 дней ждет удаление.

Напомним, в 2018 году несколько месяцев среди подростков был популярен Tide Pods Challenge — участники ели капсулы для стирки. YouTube удалил все эти ролики после широкой критики челленджа.