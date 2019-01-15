Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подали в отношении Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой. Иск зарегистрирован еще в конце декабря.

Истец требует опровергнуть сведения, распространяемые в интервью, которое Ивлеева дала Дудю. Видео беседы опубликовано 21 августа. Какие именно сведения нужно опровергнуть — в суде не уточняется. Также с истец хочет с каждого из участников взыскать по 50 млн рублей.

По данным издания «Настоящий Лентач» в суд обратился некий Артур Бестаев. На своей странице в соцсетях он пояснил, что поводом для обращения послужила фраза Ивлеевой «Ты не ******** (устал)?» на традиционный вопрос Дудя «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь». Нецензурное обращение к главе государства истец считает недопустимым.

Напомним, и Юрий Дудь, и Анастасия Ивлеева вошли в список самых влиятельных российских блогеров в 2018 году.