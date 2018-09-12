Личный опыт: я месяц пользовался iOS 12 на iPhone X. И вот что из этого вышло

Камера

Мы все ждали этого — и это случилось: поиск в фото! Ну а как еще найти тот классный ресторан в Провансе, вывеску которого специально сфотографировал 3 года назад или проследить по кадрам, как растет кот лучшего друга?

Еще один классный момент — вкладка «Для вас» (и это не песня Стаса Михайлова). Тут iPhone собирает лучшие моменты из фотоархива. Как он определяет лучшее, я не понял, заметил только, что на фото, как правило, человек с улыбкой и много природы. Совпадение или нет, но это и правда одни из самых приятных моментов.

Разработчики говорят, что если в кадре будет кто-то еще, использующий iOS 12, то айфон предложит поделиться с ним фотографиями. Проверить это мне не удалось, но если так, то теперь никаких мучений с «А перешли мне эти кадры? А у тебя включен AirDrop? Куда лучше, в Телеграм?»