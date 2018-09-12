Личный опыт: я месяц пользовался iOS 12 на iPhone X. И вот что из этого вышло
Главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк месяц пользовался бета-версией iOS 12 на своем iPhone X и рассказывает, чего ждать от главного обновления операционной системы Apple в этом году. 12 сентября она станет доступна для всех пользователей.
Скорость
Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь пользоваться iOS 12 — быстрота реакции телефона. Камера открывается буквально за доли секунды, поначалу было непривычно и казалось, что это баг. Заметно ускорился отклик программ, а за месяц тестирования мой айфон «задумывался» (и тормозил) всего пару раз — когда я с включенной в фоновом режиме музыкой отправлял через AirDrop видео и отвечал на сообщения в трех мессенджерах. Признаться, я в тот момент и сам немного задумался.
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Уведомления на iOS 12 собираются в группы на заблокированном экране
Уведомления
Уведомления, которые собираются в группы на заблокированном экране — настоящее спасение для меня и все тех, кто ведет переписку в 120 мессенджерах и получает уведомления от 150 Телеграм-каналов. Теперь никакой бесконечной ленты (согласитесь, она дико пугала), в которой вечно терялись СМС от мамы и от Сбербанка о пришедшей зарплате. Пропускать и то, и другое — критично. В помощь, кстати, еще одна новая фишка iOS 12 — настройка уведомлений прямо с экрана блокировки: самые надоедливые можно отключать прямо там.
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Новые Animoji и мой персональный аватар
Animoji и живая камера
Спойлер: это страшное залипалово. Мало того, что к привычным маскам добавили тигра, коалу, призрака и ти-рекса, так еще и появилась возможность создавать собственные. Первые час-полтора, когда обновите iPhone, вы проведете за тем, что будете создавать свое альтер-эго (и не говорите, что я не предупреждал!): овал лица, прическа, форма глаз, губ, бровей — куча параметров, которые теперь доступны для конструирования 3D-модели своего аватара. И это я еще молчу про то, что можно сделать сразу несколько версий себя — в зависимости от настроения. Меньший ажиотаж у меня вызвал встроенный редактор фотографий прямо в сообщениях — зачем он, когда можно быть ти-рексом?
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Возможности дополненной реальности в приложении dinosAR
Дополненная реальность
Пожалуй, самое невероятное обновление в 12 iOS — возможности дополненной реальности ARKit 2. Играть в стрелялки, строить пирамиды из лего, изучать анатомию, вызвать настоящего динозавра (рекомендую на скучных встречах и переговорах: точно не даст заснуть!) и даже измерять рост сотрудников редакции — теперь только в дополненной реальности.
Но самое крутое — это то, что Apple дает доступ к этой платформе всем разработчикам приложений. Что это значит? Ну, примерно то, что через месяц (неделю?) мы начнем переходить из 2D в мир дополненной реальности. Мы с редакцией уже вангуем передел рынка топовых приложений в AppStore.
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Функция «Экранное время»
Осознанное пользование iPhone
Признаюсь честно, еще полгода назад я довольно скептически относился к разговорам о диджитал-детоксе, считал, что любые гаджеты — счастье для прогрессивного человека. В последнее время у меня наметилась проблема: я перестал читать книги. Вообще. Заметки редакторов сайта, тексты в Pocket, лонгриды в Телеграм-каналах, онлайн-версии журналов — на обычную бумажную книгу не оставалось сил и часов в сутках. И это начало тревожить — куда уходит время?
В этом вопросе мне помогла новая функция «Экранное время», но не сразу. Первую неделю я списал это обновление на приблуду для дотошливых родителей: классно, можно следить за тем, сколько времени ребенок проводит в приложения, устанавливать ограничения на игры и вести учет активности. Но затем нашел ей применение: а чем я хуже ребенка? И начал в конце каждого дня анализировать свою культуру пользования айфоном. Спустя 2 недели переговоров с самим собой был достигнут компромисс: время пользования соцсетями сокращено на 19%, и прочитана «Краткая история будущего» Юваля Нойя Харари.
Камера
Мы все ждали этого — и это случилось: поиск в фото! Ну а как еще найти тот классный ресторан в Провансе, вывеску которого специально сфотографировал 3 года назад или проследить по кадрам, как растет кот лучшего друга?
Еще один классный момент — вкладка «Для вас» (и это не песня Стаса Михайлова). Тут iPhone собирает лучшие моменты из фотоархива. Как он определяет лучшее, я не понял, заметил только, что на фото, как правило, человек с улыбкой и много природы. Совпадение или нет, но это и правда одни из самых приятных моментов.
Разработчики говорят, что если в кадре будет кто-то еще, использующий iOS 12, то айфон предложит поделиться с ним фотографиями. Проверить это мне не удалось, но если так, то теперь никаких мучений с «А перешли мне эти кадры? А у тебя включен AirDrop? Куда лучше, в Телеграм?»
Безопасность
Отдельно стоит остановиться на безопасности нового iOS. По словам разработчиков, они усовершенствовали систему шифрования и функции интеллектуальной защиты: Safari больше не сливает сайтам информацию о том, что вы лайкнули, чем поделились и где оставили комментарий (если только вы сами этого не хотите). Более того — теперь браузер запрещает рекламодателям собирать ваши персональные данные. Никакого трекинга и надоедливой рекламы молодых родителей, после того, как посоветовался с Гуглом, что дарить подруге на рождение первенца.
Уникальные пароли усложнились и стали сохраняться в Safari и других приложениях автоматически — теперь их точно не забудешь. Также iOS 12 избавит от дурацкого запоминания одноразовых паролей из СМС — они автоматически появляются в нужном поле.
Еще из интересного: теперь вам нужно будет ввести код-пароль перед подключением айфона или айпэда к компьютеру или любому USB-аксессуару, требующему соединения с телефоном или планшетом. Казалось бы, к чему этот геморрой? Однако если разобраться, то единственный способ взломать ваш гаджет — «брутфорс» или полный перебор паролей. Как правило, взлом осуществляется через специальные станции по средствам подключения через USB. В iOS12 же, если iPhone через час после подключения к USB не проходит разблокировку, то автоматически переходит в режим «только зарядка», прекращая процесс обмена данными через порты.
FaceTime с групповыми звонками
Вот тут промах — к сожалению, обещанные групповые звонки аж на 32 собеседника в бета-версии реализованы не были, поэтому я довольствовался масками (ти-рекс, вы же помните! ). Групповые звонки обещают все же сделать, но ближе к концу осени.
Приятные наблюдения
Диктофон приятно обновил дизайн и — о чудо — делиться записями стало проще. Очень симпатично изменился интерфейс у iBooks и — если вы вдруг пользовались — у приложения «Акции». Им, кстати, добавили окно с деловыми новостями.
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