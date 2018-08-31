Роскомнадзор передумал блокировать «Яндекс.Видео»

Роскомнадзор не видит оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео». Об этом в пятницу, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису „Яндекс.Видео“ в настоящее время отсутствуют», — сообщили представители ведомства (цитата по РИА Новости).

Напомним, ведомство пригрозило сервису блокировкой 28 августа, на что в компании отказались исполнять требование. Юристы «Яндекса» посчитали, что закон, согласно которому в Интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики и система так работает «уже давно».Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс».

Позже «Яндекс» все-таки удалил пиратский контент из выдачи сервиса. В компании добавили, что из-за блокировки «Яндекс.Видео» прекратил бы работу весь поисковик.