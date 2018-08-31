Петербургская официантка спела в ресторане песню Уитни Хьюстон. Видео набрало больше 2 млн просмотров
Посетители петербургского ресторана «Рибай» сняли на видео, как официантка спела хит Уитни Хьюстон I Have Nothing из фильма «Телохранитель».
Видео на Facebook собрало больше 2 миллионов просмотров.
Пользователи сети в восторге от вокала Сюзанны Манукян. Девушка спела прямо в рабочем фартуке под апплодисменты посетителей и крики «браво». Сюзанна работает в заведении с 16 лет, профессионально занимается вокалом и даже успела поучаствовать в международном конкурсе «Новая Волна», а также шоу «Голос» на «Первом канале».
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