Петербургская официантка спела в ресторане песню Уитни Хьюстон. Видео набрало больше 2 млн просмотров

Пользователи сети в восторге от вокала Сюзанны Манукян. Девушка спела прямо в рабочем фартуке под апплодисменты посетителей и крики «браво». Сюзанна работает в заведении с 16 лет, профессионально занимается вокалом и даже успела поучаствовать в международном конкурсе «Новая Волна», а также шоу «Голос» на «Первом канале».