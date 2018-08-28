В «Яндекс. Картах» появилась функция описания петербургских улиц с помощью эмодзи

В «Яндекс. Картах» появилась новая функция описания мест на карте с помощью эмодзи. Для этого необходимо выбрать любую точку и описать ее с помощью смайлов.

На момент публикации вся карта Петербурга уже усеяна пиктограммами. Некоторые места могут накладываться друг на друга из-за того, что разные пользователи придумывают разные описания.

Напомним, в начале августа появилось бесплатное приложение с картой Петербурга в дополненной реальности, с помощью которого пользователи могут «бродить» по городу и добавлять VR-объекты.