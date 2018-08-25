Актёры в образах Ким Чен Ына, Трампа, Меркель и Макрона пробуют выговорить название чипсов в рекламе «Московского картофеля»

Производитель чипсов «Московский картофель» опубликовал четыре ролика, в которых лидеров Северной Кореи, США, Германии и Франции сыграли участники телевизионного шоу «Импровизация». Политики пытаются выговорить название чипсов, но у них не выходит до тех пор, пока на их плечо не ложится якобы рука Путина, который демонстрирует правильное произношение.