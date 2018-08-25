Актёры в образах Ким Чен Ына, Трампа, Меркель и Макрона пробуют выговорить название чипсов в рекламе «Московского картофеля»
Производитель чипсов «Московский картофель» опубликовал четыре ролика, в которых лидеров Северной Кореи, США, Германии и Франции сыграли участники телевизионного шоу «Импровизация». Политики пытаются выговорить название чипсов, но у них не выходит до тех пор, пока на их плечо не ложится якобы рука Путина, который демонстрирует правильное произношение.
Ким Чен Ына сыграл Сергей Матвиенко.
Дональда Трампа исполнил Антон Шастун.
Роль Ангелы Меркель сыграл Арсений Попов.
Эмманюэля Макрона продемонстрировал Дмитрий Позов.
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