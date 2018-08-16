Badoo провел исследование и выявил самую сексуальную национальность, по версии россиян
Международный дейтинг-сервис Badoo провел опрос среди своих пользователей, чтобы узнать, какая национальность, по их мнению, является наиболее привлекательной и сексуальной.
В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Участникам эксперимента была предложена форма с перечнем стран (более 40 названий в списке), где можно было поставить отметку напротив только одного варианта из предложенных в опросе. В список вошли как популярные для туризма страны: Италия, Испания, Франция, Тунис, Турция, Хорватия, Греция, так и страны, жителей которых часто ассоциируют с определенными стереотипами о типах внешности или характера: Норвегия, Дания, Австралия, Бразилия, Англия, Швейцария, Португалия.
Результаты оказались весьма патриотичными.
Женщины самых сексуальных национальностей, по версии русских мужчин:
- Немки — 4%
- Испанки — 4%
- Шведки — 4%
- Бразильянки — 8%
- Русские — 55%
Мужчины самых сексуальных национальностей, по версии русских женщин:
- Французы — 4%
- Бразильцы — 4%
- Итальянцы — 11%
- Испанцы — 16%
- Русские — 35%
Общий рейтинг самых привлекательных национальностей, по мнению россиян:
- Русские — 39%
- Испанцы — 13%
- Итальянцы — 10%
- Бразильцы — 5%
- Французы — 3%
С большим отрывом в рейтинге самых сексуальных национальностей, по версии респондентов Badoo, победили русские, несмотря на большой список стран. Внушительная цифра в 55% подтверждает существующее мнение о том, что русские женщины самые красивые, а горячие испанцы далеко отстали от русских мужчин: 16% против 35%. Так что часть стереотипов исследование подтвердило, а часть — опровергло.
Напомним, Badoo — крупнейший онлайн-сервис для знакомств, где на сегодняшний день зарегистрировано 397 миллионов пользователей по всему миру, из них более 31 миллиона в России.
Регистрация в социальной сети возможна только с 18 лет.
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