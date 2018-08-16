Международный дейтинг-сервис Badoo провел опрос среди своих пользователей, чтобы узнать, какая национальность, по их мнению, является наиболее привлекательной и сексуальной.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Участникам эксперимента была предложена форма с перечнем стран (более 40 названий в списке), где можно было поставить отметку напротив только одного варианта из предложенных в опросе. В список вошли как популярные для туризма страны: Италия, Испания, Франция, Тунис, Турция, Хорватия, Греция, так и страны, жителей которых часто ассоциируют с определенными стереотипами о типах внешности или характера: Норвегия, Дания, Австралия, Бразилия, Англия, Швейцария, Португалия.