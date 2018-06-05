Госдума ввела штрафы за нарушение закона об анонимайзерах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий административные штрафы за нарушение закона об анонимайзерах (сервисах для обхода блокировок запрещенных сайтов), сообщает Meduza.

Если поисковик выдает ссылки на анонимайзеры, то граждан будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Изначально закон о блокировке анонимайзеров вступил в силу в России 1 ноября. Для его исполнения запустили федеральную государственную информационную систему, к которой обязаны подключиться поисковые сервисы. За неподключение к ФГИС установлены штрафы от десяти тысяч до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны теперь блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора или, в противном случае, контролирующий орган заблокирует их самих.

О том, почему запрет VPN, Tor и других анонимайзеров ничего не изменит, нам рассказал директор лаборатории компьютерной криминалистики ИТМО Павел Кузьмич.