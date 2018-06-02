Павел Дуров: Apple больше не блокирует Telegram

Ранее Apple блокировал обновления Telegram с середины апреля. Дуров сообщал о том, что некоторые функции Telegram, в частности стикеры, неправильно работают в мобильной операционной системе iOS 11.4. Причиной стало то, что Apple не позволял обновить приложение из-за блокировки мессенджера в России. «К сожалению, Apple не с нами. В то время как Россия составляет только 7% пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля», – писал Дуров. Теперь эти проблемы решены.

По материалам «Фонтанка.ру»