«ВКонтакте» запустила платформу для краудфандинга в сообществах

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила 31 мая платформу для краудфандинга в сообществах. Об этом «Собака.ru» рассказали в пресс-службе соцсети.

Новый сервис доступен в приложении «Цели» и позволит администраторам пабликов начать сбор средств на конкретные проекты прямо в сообществах. Специальный виджет отобразит прогресс сбора денег на странице сообщества. Так подписчики наглядно увидят, сколько средств ещё нужно собрать, и поддержат интересный проект. Для подробной демонстрации администраторы могут добавить иллюстрации и видео о проекте в описание.

Для сбора средств к приложению можно подключить две платежных системы: Яндекс.Деньги и CloudPayments. Оплачивать можно с мобильного телефона и банковской карты.