Apple блокирует обновления Telegram с середины апреля

Компания Apple блокирует обновления приложения Telegram для iOS еще с середины апреля. Об этом сообщается на сайте мессенджера в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Несмотря на это, пользователи телефонов на базе Android продолжают получать обновления, в том числе связанные с новыми правилами Евросоюза работы с персональными данными (GDPR).

28 мая Роскомнадзор пригрозил нарушить работу App Store, если из магазина не удалят Telegram. Ведомство обратилось к корпорации с требованием прекратить распространение сервисных пушей Telegram и самого приложения через виртуальный магазин App Store.

Компания Apple больше не блокирует обновление Telegram. Об этом 1 июня сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.