«ВКонтакте» начнет принимать жалобы на воровство контента

Соцсеть «ВКонтакте» с помощью системы «Немезида» будет наказывать пользователей, которые копируют уникальный контент. Сервис запустят с 1 июня, а наказания за нарушения введут с 15 июня.

Благодаря новой функции авторы смогут сообщить о плагиаторах, которые зарабатывают деньги на чужом контенте. После проверки командой модераторов будет вынесено решение о наказании.

Авторы, агрегирующие информацию не смогут получать прибыль. В пресс-службе компании объясняет это тем, что подобные трудозатраты несоизмеримы с работой авторов контента.

Сообществам в соцсети рекомендуют давать ссылки на авторов оригинального контента или создавать свой собственный и размещать его «ВКонтакте» раньше чем на других платформах. Помимо этого необходимо оперативно реагировать на предупреждения службы поддержки «ВКонтакте» и жаловаться на воровство контента.