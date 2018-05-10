Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
Пользователи Instagram сообщают о сбое, из-за которого невозможно обновить ленту. Сообщения поступают из США, России и стран Европы. Сообщения о недоступности соцсети начали поступать около 15:40 по московскому времени.
#instagram Похоже накрылся((— OlRad (@laimelaim) 10 мая 2018 г.
When @instagram is down and you don’t know what to do now #instagramdown #Instagram pic.twitter.com/XTnEhpdydQ— caskie vlok (@CaskieV) 10 мая 2018 г.
ok is instagram broken or something— morgan saw iw (@luvsbucky) 10 мая 2018 г.
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