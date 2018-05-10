Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Пользователи Instagram сообщают о сбое, из-за которого невозможно обновить ленту. Сообщения поступают из США, России и стран Европы. Сообщения о недоступности соцсети начали поступать около 15:40 по московскому времени.
 


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