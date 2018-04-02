Появился топ цен на рекламу у Юрия Дудя, Николая Соболева и других популярных блогеров

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг «самых дорогих блогеров» за первый квартал 2018 года. Список сделан на основе стоимости одного рекламного поста.

Так, самым успешным с точки зрения продажи рекламы блогером стал главный редактор Sports.ru и автор шоу «вДудь» Юрий Дудь. Реклама в его Youtube-канале стоит 1,2 млн рублей.На втором месте — Николай Соболев с 800 тыс. рублей, третью и четвертую строчку разделили Екатерина Трофимова (TheKateClapp) и Амиран Сардаров («Дневник хача»), у которых рекламный пост стоит по 700 тыс. рублей.

Ранее РИАБ опубликовало примерные доходы блогеров за 2017 год. Посмотреть на статистику можно здесь. В рейтинге Дудь занимает лишь четвертое место, а его лидером стал Валентин Петухов (Wylsacom), у которого реклама стоит 350 тыс. рублей. Исследовательское агентство подчеркивает, что ему удалось стать самым богатым российским блогером благодаря ежедневному выпуску контента.