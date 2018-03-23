«ВКонтакте» запустила фирменный магазин с одеждой и сувенирами

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственный интернет-магазин с фирменным мерчем с символикой компании. Об этом «Собака.ru» рассказали представители компании.

VK Shop можно купить свитшоты, толстовки и футболки с логотипом социальной сети, а также с изображением талисмана сервиса — собакой Спотти. Кроме того, магазин предполагает пользователям купить пледы и мягкие игрушки, наклейки и стикеры.