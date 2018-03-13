Персонажи «Зови меня своим именем» стали частью полотен Клода Моне

Элио и Оливер из картины Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», номинировавшейся на «Оскар» в этом году, органично вписались в полотна французского импрессиониста Клода Моне. В Instagram удачно скрестили кадры из романтической драмы с репродукциями картин «Пшеничное поле», «Прогулка по скале, Пурвиль», «Парк Монсо», «Камилла Моне у окна» и «Три дерева». Примечательно, что именно на холме, где рисовал Моне, и завязался роман персонажей Арми Хаммера и Тимоти Шаламе.

По сюжету фильма 17-летний Элио влюбляется в ассистента своего отца Оливера. События разворачиваются в Италии в 80-е годы. В этом году фильм претендовал на три «Оскара» и выиграл в номинации лучший адаптированный сценарий.