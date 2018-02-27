«Кинопоиск» впервые в истории рунета покажет церемонию вручения «Оскара» в прямом эфире

В ночь на 5 марта «Кинопоиск» покажет прямую трансляцию 90-й церемонии вручения премии «Оскар». Она начнется в 02:30 по московскому времени на странице спецпроекта . Также прямой эфир запустят на главной странице «Яндекса».

Комментаторами прямого эфира станут главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова, старший редактор сайта Татьяна Шорохова и креативный продюсер «Нон-стоп Продакшн» Иван Филиппов. «Нон-стоп Продакшн» едет на «Оскар» с картиной «Нелюбовь», которая претендует на награду в категории «Лучший иностранный фильм».

«Мы ежегодно проводили текстовую трансляцию церемонии и видели, с каким интересом ее читали и комментировали. В этом году мы даем возможность увидеть церемонию своими глазами — легально, в хорошем качестве и одновременно со всем миром», — заявила Сурганова. Права на показ «Кинопоиск» приобрел у компании Disney.

Эфир будет доступен как в веб-, так и в мобильной версии пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Полная запись трансляции сохранится еще на сутки.